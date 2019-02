Politiche sociali: Riccardi, incontri con i Comuni per esigenze territorio

Colloredo di Monte Albano (Ud), 9 feb - La riconversione dell'ex Università del vino di proprietà del comune di Cormons a struttura socio-sanitaria, alcuni punti critici sulla viabilità a Colloredo di Monte Albano e le problematiche legate alla ristrutturazione della casa di riposo a Tricesimo, sono state le principali tematiche che il vicegovernatore del Fvg, Riccardo Riccardi, ha affrontato oggi negli incontri con Roberto Felcaro, sindaco di Cormons, Luca Ovan primo cittadino di Colloredo di Monte Albano e Renato Barbalace assessore ai servizi sanitari e sociali del comune di Tricesimo.



"Mi sono state rappresentate delle zone a rischio, interessate da possibili crolli di muri su alcuni tratti di strada del territorio di Colloredo di Monte Albano, che andranno affrontate - ha precisato Riccardi -. Siamo in attesa di conoscere quanti fondi dello Stato saranno assegnati per gli interventi urgenti legati alla partita del maltempo e dei profili di rischio per definire puntualmente le priorità ed intervenire sull'intero territorio regionale garantendo sicurezza e incolumità dei cittadini".



La riconversione dell'ex Università del vino a struttura socio-sanitaria è stato il tema dell'incontro a Cormons mentre a Tricesimo si è fatto il punto con Barbalace sulle necessità del Comune per avviare l'intervento di ristrutturazione della casa di riposo e la necessaria assistenza agli anziani che dovranno essere trasferiti in altra sede in attesa del completamento dei lavori.



"Si è trattato di incontri utili alla comprensione delle esigenze specifiche del territorio - ha indicato Riccardi - in un'ottica di dialogo e confronto costante". ARC/LP/ep