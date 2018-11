Politiche sociali: Riccardi, mantenute poste per Mia e Rei 2019-20

Udine, 17 nov - "In bilancio le poste previste per il prossimo biennio per la Misura di integrazione al reddito (Mia) e per il Reddito di inclusione (Rei) sono state mantenute". Lo precisa il vicegovernatore con delega alla Salute e politiche sociali, Riccardo Riccardi, in merito ai fondi a sostegno del welfare, aggiungendo che "la Regione resta nel frattempo in attesa di capire che cosa deciderà lo Stato per le politiche di sostegno alla povertà, le quali dovranno correggere alcune condizioni per ottenere il diritto rispetto ad oggi"."Gli stanziamenti - spiega Riccardi - prevedevano 22 milioni per la Mia e 8 milioni destinati al Rei per gli anni 2018-2019-2020 e sono stati semplicemente redistribuiti su altri capitoli per motivi tecnici: siccome le risorse per la Mia erano ancora stanziate su un capitolo con destinazione verso le Uti, in vista della legge di stabilità è stata definita la disponibilità di 17,5 milioni spostandola nel capitolo che finanza la Mia ma con destinatario il fondo statale dal quale vengono fatti i prelievi per caricare le carte e non più le Uti"."Altri 3,5 mln sono andati sul capitolo del Reddito di inclusione del Fvg in previsione dell'aumento delle domande. A bilancio per il 2019 e 2020, quindi, ci sono - conclude Riccardi - per la Mia 17 milioni e 11,5 per la Rei, per un totale di 28,5 mln rispetto ai 30 iniziali". ARC/Com/ep