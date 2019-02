Porti: Riccardi-Roberti con Rixi, ottimi riscontri da Fvg

Trieste, 1 feb - La vicinanza manifestata dal Friuli Venezia Giulia alla città di Genova in occasione del crollo del ponte Morandi, le opportunità di sviluppo economico legate al sistema portuale regionale, compresa la sdemanializzazione del Porto vecchio di Trieste, e il ruolo di Fincantieri quale leader mondiale nella navalmeccanica.Questi alcuni dei temi affrontati oggi a Trieste dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, accompagnato dall'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, con il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, in regione per una serie di incontri.Ne corso del colloquio il viceministro ha manifestato il proprio compiacimento per quanto visto in Fvg, riferendosi in particolare alla visita compiuta al porto di Trieste così come quella precedente allo scalo di Monfalcone e allo stabilimento della Fincantieri. ARC/GG/fc