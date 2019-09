Professioni: Riccardi-Pizzimenti, recepite richieste Ordini e Collegi

Trieste, 11 set - Migliorare concretamente la sicurezza e tagliare la burocrazia, oltre a salvaguardare chi opera con serietà, punendo chi evade o elude le tutele, è il principale invito rivolto da Ordini e Collegi professionali del Friuli Venezia Giulia al vicegovernatore Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e all'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, nel corso dell'odierno incontro a Udine con i rappresentanti di Geometri (Lucio Barbiero e Paolo Binotti), gli Architetti (Sasha Fornaciari), i Periti (Luigi Cacitti) e gli Ingegneri (Massimo Cisilino).



Agli esponenti della Giunta Fedriga è stato presentato un articolato documento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, frutto di uno studio interdisciplinare che ha coinvolto tutti gli Ordini e i Collegi che, contestualmente, hanno esposto le criticità applicative dell'attuale normativa. Nella riunione, sono state affrontate varie tematiche quali il dumping contrattuale, la formazione e l'idoneità tecnica delle maestranze e dei preposti, la farraginosità delle procedure e la complessità degli adempimenti in materia di sicurezza.



Riccardi e Pizzimenti hanno apprezzato i suggerimenti e le indicazioni fornite dai tecnici, impegnandosi, nell'ambito delle competenze della Regione, a predisporre una disciplina migliorativa in grado di agevolare l'operato di imprese e professionisti in un'ottica di maggiore sicurezza nei cantieri.



Contestualmente, vicegovernatore e assessore si sono fatti carico di sollecitare una modifica a livello nazionale del decreto legislativo 81/2008, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, vista la convergenza di professionisti e imprese sulla necessità di aggiornare una normativa ormai datata.



Dai rappresentanti di Ordini e Collegi è giunto quindi l'apprezzamento nei confronti dell'Esecutivo regionale per la volontà di sostenere gli addetti ai lavori in un processo di adeguamento alle necessità odierne del quadro normativo vigente che, è stato più volte sottolineato, pesa non poco in termini di procedure e adempimenti. ARC/COM/Red