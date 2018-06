Prot. civile: 200 volontari e 9 Comuni Fvg in simulazione alluvione

Latisana, 1 giu - L'esercitazione sul rischio idraulico Neiflex, presentata oggi a Latisana alla presenza del vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, si svolgerà dal 4 fino al 9 giugno nei territori dei bacini dei fiumi Livenza e Tagliamento e simulerà l'intervento di squadre nazionali e internazionali per il soccorso in caso di alluvioni.Lo scenario è quello dell'alluvione del 1966, in cui le acque del Tagliamento sommersero Latisana, e quello del più recente evento di piena del bacino del fiume Livenza che nel 2010 provocò l'alluvione di Pordenone.In Friuli Venezia Giulia la protezione civile darà il via all'esercitazione lunedì 4 giugno con la diramazione dell'allerta meteo regionale da parte del Centro funzionale decentrato (Cfd) con sede a Palmanova nel centro operativo della Protezione Civile.Per la simulazione è stata richiesta l'attivazione di circa 200 volontari dei gruppi comunali e delle associazioni di protezione civile della regione. Sono stati stimati in un migliaio gli operatori che in generale saranno coinvolti tra Friuli Veenzia Giulia e Veneto.Nove le amministrazioni comunali del Fvg che prenderanno parte all'esercitazione (altrettante in Veneto): Latisana, Ronchis, Varmo e Rivignano Teor per il bacino del Tagliamento; Pordenone, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone, Sacile e Brugnera per il bacino del Livenza.Lo scenario locale prevede, a partire da mercoledì 6 giugno e per tutti i Comuni interessati, l'attivazione dei Centri operativi comunali (Coc) e il monitoraggio degli argini di Tagliamento e Livenza (Servizio di piena). Per Latisana è in programma (giovedì dalle 10 alle 13) una prova di evacuazione di popolazione in via Mauro e via Tomadini e il sollevamento del ponte ferroviario a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi); quest'attività (giovedì a partire dalle 22.30) "può essere considerata - ha sottolineato il direttore della Pc del Fvg, Luciano Sulli - unicum a livello europeo per la metologia e la procedura adottate". A Pordenone verrà attuata invece la chiusura del ponte Adamo ed Eva (venerdì 8 giugno mattina) che connette il centro storico all'area oltre il fiume Noncello.Prevista anche un'edizione speciale della campagna nazionale di comunicazione "Io non rischio": sabato 9 maggio, nelle piazze di Latisana e Pordenone, i volontari comunicatori spiegheranno ai cittadini le buone pratiche di protezione civile.ARC/EP2-fine