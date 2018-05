Prot. civile: Fedriga, decreto 70mila euro intervento strada Moggio Ud

Trieste, 10 mag - Un impegno di spesa di 70mila euro e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un intervento urgente lungo la strada intercomunale Paularo-Sella Lanza-Pontebba in comune di Moggio Udinese.Questo quanto previsto dal decreto di Protezione civile firmato ieri dal governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito nell'arteria che sale le pendici del Monte Zermula, fino al Passo di Cason di Lanza per poi scendere a Paularo.Nel dettaglio, la necessità dell'intervento in località Caserute è motivata dal peggioramento di un preesistente fronte di frana. La situazione di gravità è stata accertata a seguito di una serie di sopralluoghi compiuti dai tecnici della struttura di Protezione civile di Palmanova su segnalazione dei Comuni interessati e del Corpo forestale regionale.Il piano dei lavori comprende la riprofilatura della scarpata a monte della strada, la quale verrà traslata per un breve tratto in zona sicura, mantenendo le caratteristiche dell'esistente, con fondo bituminoso e nuove barriere di sicurezza stradale. ARC/GG/ep