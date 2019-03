Prot.civile: Fedriga-Riccardi, apprezzamento Ue a efficienza Fvg

Visita alla centrale di Palmanova del commissario Stylianides

Palmanova, 23 mar - "Il riconoscimento che è arrivato dal commissario europeo dimostra il valore della nostra Protezione civile, intesa come una struttura operativa all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e dell'impegno dei tanti volontari che costituiscono l'anima di questa straordinaria organizzazione".



Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della visita alla centrale operativa della Protezione civile di Palmanova del commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides.



Ed è stato lo stesso Stylianides a esprimere il proprio apprezzamento per il livello della protezione civile regionale definendo la centrale operativa di Palmanova all'altezza di una struttura di carattere nazionale. Inoltre il commissario ha rivolto un particolare saluto e un ringraziamento ai volontari ricordando come proprio la loro disponibilità nei confronti del prossimo rappresenti un valore importante all'interno della stessa Protezione civile.



"L'opera della protezione civile non conosce confini", ha detto ancora Stylianides commentando con positività le collaborazioni sul campo tra la Protezione civile Fvg e le strutture di Slovenia e Austria. Il commissario poi, accompagnato in questa sua visita dall'europarlamentare Elisabetta Gardini, ha sottolineato l'iniziativa europea RescEu, ovvero un sistema integrato di protezione e prevenzione dei disastri ambientali che sarà in grado di supportare gli Stati dell'Ue nel far fronte alle calamità attraverso il coordinamento e la solidarietà.



Uno scambio di competenze e di esperienze a livello europeo a cui il governatore ha risposto con estremo favore, rimarcando come il sentimento che unisce gli uomini e le donne della Protezione civile regionale sia quel senso di comunità che coinvolge le persone a dedicare le proprie energie a favore del territorio e della collettività. Fedriga ha anche indicato come obiettivo prioritario quello della prevenzione, i cui interventi non debbono trovare ostacolo a scapito della sicurezza in qualche interpretazione "estremistica e sbagliata" dell'ambientalismo.



Da parte sua, il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha evidenziato come proprio le opere di prevenzione e una pronta allerta - grazie agli strumenti tecnologici - abbiano di fatto consentito di limitare i danni a fronte dell'evento meteorologico che ha colpito l'Alto Friuli e la Carnia lo scorso ottobre. E proprio per quel che riguarda le strumentazioni all'avanguardia di cui dispone la Protezione civile regionale, Riccardi ha espresso un ringraziamento al commissario Stylianides per gli importanti finanziamenti erogati dal Bruxelles in questo campo. ARC/GG/fc