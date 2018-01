Prot. civile: opere idrauliche, 500mila euro a San Vito al Tagliamento

Trieste, 25 gen - Uno stanziamento di 500mila euro al Comune di San Vito al Tagliamento per la difesa idraulica del territorio e la mitigazione del rischio idraulico delle aree contermini dei Comuni di Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena.Questa la comunicazione inviata dall'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, a firma dell'assessore alla Protezione civile, ai sindaci dei Comuni di San Vito al Tagliamento, Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena.Nel dettaglio, si tratta di un intervento urgente di Protezione civile a salvaguardia del pericolo di allagamento della località di Santa Sabina e zone limitrofe, nonché a riduzione del rischio idraulico dei territori comunali di Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena attraverso la sistemazione del reticolo minore dell'area e la laminazione delle portate della Roggia La Roia.In buona sostanza, l'opera mira a risolvere il rischio generato dai picchi di piena mediante lo stoccaggio temporaneo di determinati volumi di acqua.L'Amministrazione regionale ha individuato il Comune di San Vito al Tagliamento come Ente attuatore per la realizzazione dell'intervento, al quale vengono richiesti, oltre una dichiarazione in grado di certificare un'adeguata organizzazione per la conduzione degli appalti necessari ai lavori, anche l'impegno ad avviare le procedure accelerate previste dalla legge, trattandosi di lavori di protezione civile.Come illustrato dalla Regione, inizialmente verrà adottato un impegno delle risorse necessarie all'avvio dell'opera (75mila euro) contestualmente alla prenotazione del restante importo ammontante a 425mila euro, i quali verranno impegnati a seguito della presentazione da parte del Comune di San Vito del progetto definitivo ed esecutivo. ARC/GG/ep