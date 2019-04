Prot. civile: pronti 200mila euro per ristoro danni subiti da Noncello

Trieste, 17 apr - Per il ristoro dei danni subiti dal fiume Noncello a seguito del maltempo dello scorso ottobre sono pronte risorse pari a 200mila euro. L'importo sarà autorizzato a breve dalla Protezione civile e messo a disposizione del Comune di Pordenone in delegazione amministrativa.Lo ha reso noto, durante il question time odierno, l'assessore alla Protezione civile, che ha evidenziato come il corso d'acqua rappresenti una risorsa importante anche in chiave turistica per avvicinare i visitatori al territorio pordenonese.La manutenzione ordinaria del Noncello rimane in capo alle Infrastrutture e al Territorio che si occupa degli interventi necessari alla buona tenuta del corso d'acqua. ARC/PPH/dfd