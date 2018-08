Prot.civile: Riccardi, 1. Camp giovani rinviato causa maltempo

Esercitazione era in programma stasera a Valvasone-ArzeneUdine, 24 ago - È stato rinviato il 1. Camp della Protezione civile per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni previsto questa sera a Valvasone-Arzene, nel parco la Favorita.L'allerta meteo lanciato per questo fine settimana dalla Protezione civile regionale è stato infatti recepito prontamente dai gruppi comunali i quali, di concerto con il sindaco Markus Maurmair, hanno ritenuto di prevenire possibili situazioni di disagio e pericolo per i partecipanti."La stessa decisione di rinviare l'esercitazione - commenta il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, che avrebbe dovuto presenziare in veste di relatore - rappresenta di per sé un elemento educativo per i nostri giovani, ai quali va trasmesso un comportamento adeguato all'ambiente e alle condizioni metereologiche che vengono anticipatamente previste dal sistema di allerta regionale e, attraverso la sala operativa di Palmanova, diramate alle strutture locali"."L'obiettivo del camp - aggiunge Riccardi - è quello di trasmettere la cultura della consapevolezza e della percezione del rischio, bagaglio conoscitivo acquisito dalla nostra gente soprattutto con il dramma del terremoto e che il periodo successivo ha contribuito a consolidare"."Saper convivere con le situazioni di pericolo - conclude Riccardi - non significa trascurare i principi della precauzione e della prudenza che, nel caso di Valvasone-Arzene, hanno consigliato di rinviare un'iniziativa nonostante abbia già comportato un costo in termini di energie per i volontari e per i tecnici coinvolti ed economici per il Comune". ARC/CM/fc