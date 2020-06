Prot. civile: Riccardi, bene lavori Vaia a Villa Santina

Sopralluogo del vicegovernatore assieme al sindaco Giatti Pordenone, 13 giu - "Quanto è stato fatto testimonia l'ottima collaborazione tra la Protezione civile regionale e l'Amministrazione comunale di Villa Santina. Una partnership che, nell'ambito dei lavori di ripristino a seguito dei danni causati dalla Tempesta Vaia, ha portato all'avvio e all'esecuzione delle opere programmate".Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine di una serie di sopralluoghi effettuati nei siti interessati dagli interventi assieme al sindaco di Villa Santina, Domenico Giatti.In questa fattispecie, come è stato ricordato, il Comune svolge il ruolo di soggetto ausiliario che agisce per conto del Commissario delegato per l'emergenza.Nel dettaglio, è stata ultimata (costo 180mila euro) in zona via Piazza Mercato la realizzazione di disgaggi a monte delle opere di difesa da caduta massi esistenti per una fascia di altezza di circa 52 millilitri è per uno sviluppo di 400 millilitri.Sono in corso di attuazione i lavori (162mila euro) che riguardano la sistemazione dei manti di copertura dei fabbricati comunali (con rifacimento delle lattonerie e canali di gronda e pluviali), oltre agli interventi sia sul palazzetto dello sport (esecuzione sopra i locali spogliatoi di un nuovo manto impermeabile) e sia sulla biblioteca (nuova coibentazione).Infine si stanno ultimando gli interventi di recupero ambientale (300mila euro) dell'area della pineta e dell'area della cascata Plera, con il ripristino delle varie strutture e infrastrutture interne alla stessa. Tra queste: il ristorante laghetto (rifacimento del manto di copertura principale e della lattoneria), la concimaia del maneggio (adeguamento dell'impianto di raccolta dei liquami e sistemazione dell'area circostante), la strada Plera (ricarica del piano viabile e sostituzione dei chiusini) e l'area pineta (rimozione delle ceppaie e ripristino della viabilità di accesso. ARC/GG/ep