Prot.civile: Riccardi, campagna prevenzione è molto importante

Udine, 13 ott - Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, è intervenuto a Udine, in piazza Matteotti, alla presentazione della campagna nazionale "Io non rischio - buone pratiche di protezione civile", evidenziando come "si tratta di un'iniziativa di sensibilizzazione importante che mira a far percepire alla popolazione varie tipologie di rischio, speriamo remote, alle quali è bene essere preparati per poter ridurre i costi di carattere materiale e umano che, nell'eventualità delle emergenze specifiche, le comunità interessate dovrebbero sopportare"."Un metodo importante - ha detto Riccardi - al quale anche il Friuli Venezia Giulia, che rappresenta una realtà tra le più avanzate per quanto attiene al sistema della protezione civile, intende aderire per contribuire allo sforzo di crescita e di affermazione della cultura della prevenzione dei rischi nella quale anche lo Stato è impegnato".In occasione della campagna Io non rischio, la Protezione civile regionale ha contribuito all'allestimento della mini tendopoli nel cuore del capoluogo friulano e dove sono impegnati il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica nel comunicare ai cittadini il rischio derivante dai pericoli e dalle calamità naturali che possono interessare il nostro Paese.Oggi la manifestazione ha interessato, oltre a Udine, anche Muggia, Gradisca d'Isonzo, Reana del Rojale e Sacile. ARC/CM/Red