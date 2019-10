Prot.civile: Riccardi, corso per giornalisti su informare l'emergenza

Trieste, 14 ott - Rientra nell'ambito delle manifestazioni per la Settimana nazionale della Protezione civile anche il corso di formazione per i giornalisti intitolato Comunicazione di Emergenza che si terrà giovedì 17 ottobre (ore 9) presso il centro cperativo della Protezione civile regionale a Palmanova."Abbiamo bisogno di un'alleanza strategica con i professionisti dell'informazione per dare vita a efficaci sinergie nel caso di emergenze, qualsiasi sia la loro natura" ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giuliacon delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi."Per questo - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - ritengo che, per i giornalisti, conoscere le procedure di attivazione dei soccorsi e le modalità di gestione delle emergenze, anche approfondendo terminologie e riferimenti tecnici, sia di fondamentale importanza per informare la popolazione nei momenti di crisi, diventando un elemento attivo che contribuisce alla sua tutela e salvaguardia alla pari dei soccorsi".Il corso avrà come focus l'allerta meteo e il rischio idrogeologico e idraulico che, come ha ricordato Riccardi, è "un tema ancora più rappresentativo a poche settimane dal primo anniversario della tempesta Vaia che ha pesantemente colpito anche il Friuli Venezia Giulia e che, a fine mese, ricorderemo attraverso un evento che racconterà quanto, ed è tantissimo, è stato fatto in questo anno di lavoro".Aperto a tutti i giornalisti iscritti all'Ordine, i corso si concentrerà su un percorso elaborato a partire dal momento previsionale per arrivare a definire gli strumenti e la modalità della comunicazione, on e off line.Si partirà approfondendo il tema delle previsioni meteo, passando all'analisi del sistema di allerta regionale per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico, per arrivare alla comunicazione dell'allerta e all'integrazione con i piani comunali di protezione civile, concludendo con la gestione della comunicazione sui social che è anche una modalità di informazione e contatto con la popolazione in caso di emergenza.L'esperienza formativa si concluderà con la visita alla sala operativa regionale e alla centrale Nue 112. ARC/COM/fc