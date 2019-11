Prot.civile: Riccardi, garantita sicurezza banchina canale Valentinis

Monfalcone (Go), 5 nov - "Il nostro compito è quello di prendere decisioni in modo rapido, di intervenire velocemente e di garantire la sicurezza dei cittadini in sinergia con le amministrazioni locali. La riapertura della banchina del canale Valentinis di Monfalcone è la prova che abbiamo fatto il nostro dovere grazie anche alla preziosa collaborazione della Protezione civile".Questa la riflessione del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, all'affollata cerimonia di inaugurazione che si è tenuta oggi a Monfalcone (Gorizia). Oggetto di un cedimento strutturale nel 2017, il tratto di banchina del canale Valentinis è stato messo in sicurezza da un intervento urgente della Protezione civile."Qui - ha sottolineato Riccardi - c'era un oggettivo problema di sicurezza per i tanti cittadini che, per spostarsi, utilizzavano questo percorso lungo il canale. Oggi possiamo dire con soddisfazione di aver risolto questo problema e un po' più motivati possiamo affrontare nuove criticità"."Ricordiamo che con il supporto della Protezione civile - ha detto il vicegovernatore in conclusione - abbiamo saputo affrontare i danni causati dal maltempo e, in appena cinque mesi, abbiamo avviato ben 600 interventi per un importo complessivo di 160 milioni di euro". ARC/RT/fc