Prot.civile: Riccardi, pieno sostegno a gruppi volontari comunali

Trieste, 23 mag - "La Giunta regionale sosterrà le spese mediche e di controllo sanitario sostenute dai Comuni per i gruppi di volontari della Protezione civile, finanziando tutte le istanze pervenute in tal senso dalle amministrazioni municipali del territorio".Lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi dopo l'approvazione da parte della Giunta del riparto dei fondi per il settore e i relativi finanziamenti per il 2020."Le domande sono state presentate dai Comuni in febbraio - ha spiegato Riccardi - e, nella fase istruttoria prevista dalle norme, sono state giudicate tutte ammissibili e meritevoli di accoglimento"."Si tratta di una spesa complessiva di 121.205 euro - ha concluso il vicepresidente - sostenuta con le risorse del Fondo regionale per la Protezione civile, che soddisfa le esigenze di tutela sanitaria di coloro che, afferendo ai gruppi di volontari comunali, si sono dedicati alla collettività con impegno e dedizione in questi difficili mesi di emergenza e continuano a prestare la loro opera nell'attuale ed egualmente delicata fase di ripartenza delle attività". ARC/CCA/ep