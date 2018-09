Prot. Civile: Riccardi, rafforzata collaborazione con unità speciali

Udine, 30 set - La Giunta regionale, su proposta del vice governatore con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, ha approvato il testo di una serie di convenzioni che verranno sottoscritte dalla Protezione Civile regionale e da alcune associazioni di volontariato operanti in Friuli Venezia Giulia.Per Riccardi "la collaborazione con altre associazioni di volontariato ad altissima specializzazione è un modo per rafforzare le capacità di rete della Protezione Civile nei casi di interventi di emergenza, ma anche una necessaria integrazione di competenze che rafforza e qualifica l'intera Protezione Civile regionale distinguendola a livello nazionale".Le prime due convenzioni riguardano l'Associazione Interforze Polizie Internazionali (Aipi) con sede a Pordenone e l'Onlus "Psicologi per i Popoli" con sede a Udine, per l'utilizzazione di competenze professionali e capacità tecniche utili ai fini dello svolgimento di attività di emergenza.L'Aipi risponde all'esigenza di garantire la sicurezza delle attività di protezione civile, sia durante gli interventi addestrativi che di soccorso, in particolare con la sorveglianza delle attrezzature, dei materiali e delle persone ospitate nelle strutture di accoglienza. L'Aipi collabora inoltre in occasione di manifestazioni con un notevole afflusso di pubblico, a supporto delle forze dell'ordine e delle altre strutture operative di Protezione Civile a garanzia del regolare svolgimento degli eventi."Psicologi per i popoli" opera invece nel campo della psicologia dell'emergenza, con interventi a favore sia della popolazione ospitata nelle strutture di prima accoglienza della Protezione Civile sia degli stessi volontari e soccorritori che in tale contesto devono affrontare situazioni di forte stress fisico e mentale. Gli psicologi vanno così a implementare con specifiche risorse umane l'efficienza del Presidio medico avanzato (Pma) della colonna mobile regionale, che interviene nelle emergenze.Sempre nell'ottica dell'affidamento di compiti specialistici a soggetti con competenze, per migliorare l'attività di gestione degli interventi di soccorso ed in emergenza, l'assessore Riccardi ha ottenuto il via libera al rinnovo fino al 2020 delle convenzioni già in essere tra la Protezione Civile regionale e il Coordinamento regionale unità cinofile (Crucs) oltre che con l'Associazione nazionale carabinieri (Anc).Il Crucs, composto dall'associazione di 9 gruppi cinofili, garantisce la reperibilità 24 ore su 24 di unità cinofile abilitate alla ricerca sia di persone disperse in superficie sia di persone travolte da macerie. Un'attività che si era già mostrata preziosa ad Amatrice durante l'emergenza terremoto in Centro Italia.L'Anc continuerà ad essere attivata per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di protezione civile, sia in contesto ordinario (manifestazioni con grande afflusso di pubblico, in supporto alle Forze dell'ordine) che in emergenza (sorveglianza delle strutture, dei materiali e delle persone ospitate nelle aree di accoglienza). ARC/SSA/ep