Prot.civile: Riccardi, riforma per pari sicurezza a cittadini Fvg

Venzone (Ud), 14 dic - "La legge regionale 64 rappresenta una norma di grande importanza per il Friuli Venezia Giulia, ma è stata fatta nel 1986, un'epoca a seguito della quale sono intercorsi significativi cambiamenti di carattere tecnologico, della comunicazione e del clima. E proprio partendo da questo patrimonio regolamentare e organizzativo è necessario rinnovare l'impianto giuridico, introducendo tutti quegli elementi di novità necessari affinché la protezione civile Fvg riesca a garantire a tutti i cittadini della nostra regione pari condizioni di prevenzione e sicurezza".Lo ha detto oggi a Venzone il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, nel corso della presentazione dei volumi "The 1976 Friuli earthquake: lessons learned" e "Il terremoto del 1976 in Friuli tra storia, memoria e ricerca scientifica".Secondo Riccardi, la Protezione civile deve ritrovare un ruolo centrale attorno al quale "costruire un sistema integrato" del quale devono far parte gli istituti scientifici, le Università, i sindaci e le altre aree di competenza come l'ambiente e i lavori pubblici. Inoltre si è imposto un nuovo modo di fare comunicazione, come quello dei social, che deve diventare - nell'ambito dell'informazione ai cittadini in materia di sicurezza in caso di calamità - un sistema governato dalla competenza garantita dall'istituzione e non lasciato all'incontrollata generalità degli utenti.Sull'argomento, il vicegovernatore ha ripreso l'esempio di quante persone, nel sisma del 1976, persero la vita dopo esser uscite per strada nel momento delle scosse a causa della mancata informazione sul come affrontare quel tipo di pericolo a ridosso degli edifici che crollavano.Riccardi ha poi ribadito il concetto di multidisciplinarità necessario per innovare la normativa, un passaggio da gestire attraverso una "cabina di regia" che raccolga e faccia sintesi di un confronto con tutti gli attori del sistema, a partire dai Comuni, che non a caso furono i protagonisti della ricostruzione post terremoto e che anche nell'ultima emergenza della tempesta Vaia del 2018 hanno avuto un ruolo centrale nella fase dei lavori di ripristino dell'esistente, e in particolare, delle infrastrutture viarie. "Il rischio oggi infatti - ha spiegato il vicegovernatore - non è solo sismico, ma, a causa dei cambiamenti climatici, le tipologie della calamità naturali si sono ampliate e a questi nuovi pericoli bisogna dare una risposta".Prefigurando una prospettiva riformatrice, il vicegovernatore ha lanciato un messaggio alle forze politiche presenti in Consiglio regionale, facendo appello a "quello spirito di condivisione che ha sempre contraddistinto la gestione della Protezione civile, fin dalla sua fondazione. Su questo tema infatti - ha concluso - la politica, per quel che riguarda investimenti, interventi e scelte, ha sempre saputo superare i momenti di scontro. Auspico, quindi, che questo tipo di approccio, improntato al dialogo e al confronto costruttivo, continui anche in futuro". ARC/GG/ep