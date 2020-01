Rapp.internazionali: Roberti, minoranza motore per relazioni Ita-Slo

Trieste, 24 gen - "La comunità slovena di Trieste e del Friuli Venezia Giulia è il motore di propulsione necessario e indispensabile a rinsaldare i legami di amicizia tra Italia e Slovenia, due Paesi sempre più vicini su diversi fronti: dalla collaborazione economica alle iniziative di contrasto dell'immigrazione, fenomeno che, attraverso la rotta balcanica, coinvolge i due territori e li trova uniti nel fronteggiarla".Lo ha detto l'assessore regionale alle Lingue minoritarie Pierpaolo Roberti, intervenendo a Trieste al tradizionale incontro di inizio anno organizzato dalla Slovenska Skupnost al quale erano presenti, tra le autorità, i sindaci di Trieste, Roberto Dipiazza, e di Gorizia Rodolfo Ziberna."Il 2020 sarà un anno denso di appuntamenti - ha proseguito l'assessore Roberti - che culminerà in luglio con il passaggio di consegne del Narodni Dom e la significativa presenza dei capi di Stato di Italia e Slovenia, un evento significativo non solo per la comunità slovena, ma per l'intero Friuli Venezia Giulia". ARC/CCA/ep