Referendum: Fedriga, Fvg protagonista difesa di diritto dei cittadini

Trieste, 25 set - "Con questo voto il Friuli Venezia Giulia è protagonista nella difesa di un diritto fondamentale dei cittadini: quello di poter scegliere con il voto la maggioranza e quindi il governo nazionale. Proponiamo questo referendum assieme ad altre Regioni sostenendo un principio di democrazia che parte dai territori. Assieme a Veneto, Piemonte e Lombardia abbiamo deciso di portare avanti questa battaglia e ringrazio la maggioranza in Consiglio regionale, che ha voluto condividerla. Posizioni differenti hanno infatti trovato una sintesi per tutelare gli interessi anche dei cittadini del Friuli Venezia Giulia".Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale della norma che propone il referendum per l'abolizione parziale dell'attuale legge elettorale nazionale, abrogando la parte della legge che prevede l'assegnazione dei seggi su base proporzionale introducendo così il sistema maggioritario. ARC/MA/ep