Regione: avvocato Daniela Iuri nominata segretario generale

Trieste, 30 gen - La Giunta, avallando il provvedimento proposto dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha nominato l'avvocato Daniela Iuri nuovo segretario generale della Regione Friuli Venezia Giulia.L'incarico assegnato a Iuri, che subentra in questo ruolo a Gianfranco Rossi, avrà decorrenza dal primo marzo 2020 fino al 31 luglio 2023.Nata nel 1963 a Udine e laureata in Giurisprudenza all'Università di Trieste, dopo aver terminato la pratica legale, ha iniziato la propria carriera in Regione nel 1991 e dal 1994 è stata assegnata all'Avvocatura presso la quale ha ricoperto l'incarico di direttore di staff, occupandosi di difendere l'Amministrazione in varie autorità giudiziarie in numerosi procedimenti. Iuri è stata, inoltre, per 11 anni componente del Consiglio direttivo dell'Ordine degli avvocati di Trieste, in rappresentanza dei legali della Pubblica amministrazione. ARC/MA/pph