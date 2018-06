Regione: Fedriga, istituzione a fianco di cittadini e imprese

Governatore Fvg a Rapallo per convegno Giovani industrialiTrieste, 9 giu - La Regione Friuli Venezia Giulia deve essere al fianco dei cittadini e delle imprese, una Regione che preserva e valorizza le identità e le specificità del territorio, una Regione aperta al confronto e che dal dialogo trae le indicazioni per agire a favore del rilancio economico e sociale.Intervenuto a Rapallo (Genova) al convegno dei Giovani Industriali, nell'ambito del panel dedicato ai progetti dei territori, il governatore Massimiliano Fedriga ha tracciato il profilo di una Regione che, come già esposto nelle dichiarazioni programmatiche, vuole improntata a efficienza e trasparenza in un contesto di assoluto rispetto dei ruoli.Sottolineando un netto cambio di approccio rispetto alla gestione passata della Regione Fvg, Fedriga ha spiegato che raggiungere l'equilibrio tra domanda e offerta interna è possibile attraverso una maggior interazione tra le realtà produttive e gli enti di formazione, un percorso che naturalmente la mano pubblica è chiamata ad agevolare al fine di concentrare peraltro la spesa su progetti realmente efficaci di inserimento lavorativo.ARC/FC