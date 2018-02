Regione-GdF: semplificati controlli su veicoli Terzo settore

Trieste, 12 feb - Si rafforza la collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Guardia di Finanza attraverso l'odierna sottoscrizione dell'accordo che consentirà una semplificazione dei controlli rivolti alle Onlus e agli enti del Terzo settore per quanto concerne l'imposta regionale di trascrizione (Irt) nel pubblico registro automobilistico (Pra) dei loro veicoli.Secondo la normativa regionale le organizzazioni senza fini di lucro sono infatti esentate dal pagamento della tassa purché dichiarino di utilizzare i propri mezzi esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.La Regione, oggi rappresentata dalla presidente così come la Guardia di Finanza dal comandante Fvg, invierà quindi annualmente alle Fiamme Gialle un elenco dei soggetti che hanno goduto dell'esenzione dall'Irt, sulla base del quale verranno effettuati, nel rispetto dei criteri stabiliti dal corpo di polizia fiscale, i dovuti controlli.ARC/MA/fc