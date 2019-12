Regioni: Zilli, a Fvg 4,5mln per sistema integrato educazione 0-6 anni

Accolta la richiesta di proroga per la programmazione regionaleUdine, 18 dic - "Siamo molto soddisfatti della quota di riparto destinata al Friuli Venezia Giulia che consentirà di mettere in opera nuove costruzioni e ristrutturare un patrimonio edilizio i cui ultimi interventi spesso sono risalenti al periodo del post terremoto ed è quindi bisognoso di intervento".Lo afferma l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli che ha partecipato oggi a Roma alle sedute della Conferenza delle Regioni, della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni.Oltre al riparto del Fondo per le foreste e alla definizione dei criteri per l'erogazione delle borse di studio per l'anno 2019 a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie si è raggiunta, infatti, l'intesa in merito al riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni.Il Fondo per il 2019 attua il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, finalizzando interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia e formazione del personale educativo.Per tali finalità è stato concesso alla Regione Friuli Venezia Giulia l'importo di euro 4.515.115,32 euro."In sede di Conferenza unificata è stata accolta dal Governo la richiesta formulata dalle Regioni e da noi caldamente sostenuta - aggiunge Zilli - di prorogare il termine relativo alla comunicazione al Ministero della programmazione regionale ai fini della ripartizione delle risorse, dal 20 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020, in modo da consentire alla nostra Regione una tempistica adeguata per la definizione della programmazione territoriale". ARC/Com/ep