Rel. internazionali: Fedriga, politica esprima solidarietà a Israele

Gerusalemme, 12 nov - "Le forze politiche italiane condannino all'unanimità l'attacco mosso stamane da Hamas allo Stato di Israele, manifestando piena solidarietà a un Paese la cui popolazione civile, a dispetto del processo di pace, continua a essere bersaglio di offensive terroristiche e missilistiche."Lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che proprio in questi giorni si è recato a Tel Aviv, Gerusalemme e Modi'in-Maccabim-Re'ut per annodare nuove relazioni bilaterali sul fronte della formazione permanente."È fondamentale che dai rappresentanti nazionali e locali giunga una netta presa di distanza da quanto sta accadendo in queste ore - sottolinea ancora Fedriga - affinché nessuna voce contraria al riconoscimento dei diritti del popolo ebraico abbia eco nelle istituzioni." ARC/DFD