Rel. internazionali: Fedriga, Slovenia partner naturale per Fvg

Lubiana, 16 gen - Cooperazione transfrontaliera e tutela delle minoranze: questi i due temi su cui si è incentrata la visita del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in Slovenia, ricevuto a Lubiana dal presidente della Repubblica slovena Borut Pahor e, a seguire, al castello di Strmol dal vicepremier nonché ministro degli Esteri Miro Cerar."Un'occasione preziosa - ha sottolineato Fedriga - per rinsaldare un legame di amicizia sincero e profondo tra due popoli il cui destino, al centro dell'Europa, è accomunato dal superamento delle medesime sfide"."Collaborare è dunque la parola d'ordine - secondo il governatore - per affrontare le crisi, penso in primo luogo alla gestione dei flussi migratori e alla lotta all'immigrazione illegale, ma anche per offrire nuove opportunità di sviluppo: proprio a tale fine, di comune accordo con il ministro Cerar, abbiamo ritenuto di dare nuovo impulso alle attività del Comitato Congiunto Fvg-Slovenia, che verrà convocato già nei prossimi mesi".Quanto alla tutela della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia, Fedriga ha sottolineato l'obiettivo di ragionare su nuovi parametri "che garantiscano uguale o maggiore rappresentatività, ma che svincolino la tutela della comunità da logiche di partito". ARC/DFD/ppd