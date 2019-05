Relazioni internazionali: Sandra Sodini nuova direttrice del Servizio

Trieste, 30 mag - Sandra Sodini, attuale diretttrice di Informest, solida esperienza in materia europea e internazionale, dal prossimo 1 luglio sarà la nuova direttrice del Servizio relazioni internazionali della Regione Friuli Venezia Giulia. L'incarico è triennale, eventualmente rinnovabile.Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla funzione pubblica Sebastiano Callari, una volta conclusa l'operazione di valutazione di tutti i curricula pervenuti a seguito di un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico. In ragione delle finalità istituzionali perseguite da Informest la dott.ssa Sodini si è occupata di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria della Regione con l'Austria, con i Paesi dell'Europa orientale e balcanici nonché con i paesi dell'Ex Unione Sovietica.E' stata tra l'altro responsabile dell'attuazione degli interventi per il Programma di cooperazione decentrata SEENET tra Italia e Sud Est Europa ed è stata impegnata nel Programma di cooperazione decentrata Croatia - Area Sud Danubiana. Plurime le attività in ambito di programmazione comunitaria. ARC/PPD