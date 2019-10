Rete informatica: Callari, sventato attacco e ripristinati servizi

Trieste 31 ott - Oggi, per più di un'ora (dalle ore 10.30 alle ore 11.40 circa), a causa di una saturazione dei sistemi dovuta a un anomalo innalzamento del numero degli accessi (tecnicamente configurabile come un attacco informatico), i sistemi di Insiel hanno registrato un temporaneo blocco di alcuni servizi, tra cui quelli del sistema lavoro, della sanità e dei siti web istituzionali.La situazione, come comunica la società in house della Regione Friuli Venezia Giulia, è tuttora in fase di accurata analisi da parte dei tecnici dell'azienda che, per mitigare gli effetti della saturazione, hanno operato sulle soglie di accesso-traffico, rendendole progressivamente adeguate ai volumi.L'evento, come ha confermato l'assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, è comunque rientrato e il volume degli accessi è tornato alla normalità. "Insiel - ha concluso Callari - sta costantemente monitorando il funzionamento dei servizi che è stato ormai totalmente ripristinato". ARC/GG/fc