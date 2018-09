Ricerca: Fedriga da Mattarella con istituzioni scientifiche Fvg

Domani al Quirinale Area, Sissa, UniTs, UniUd e Mondo UnitoTrieste, 26 set - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, guiderà una delegazione regionale che domani pomeriggio sarà ricevuta a Roma, al Quirinale, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del quarantennale della creazione di importanti istituzioni accademiche e scientifiche di rilevanza internazionale nella nostra regione.Con Fedriga, saranno presenti l'assessore regionale a Università e Ricerca, Alessia Rosolen, il presidente di Area Science Park, Sergio Paoletti, il direttore della Scuola internazionale di studi superiori (Sissa), Stefano Ruffo, i rettori delle Università degli studi di Trieste e Udine, Maurizio Fermeglia e Alberto Felice De Toni, e la presidente del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, Cristina Ravaglia.Saranno così evidenziate a Mattarella le principali caratteristiche che contraddistinguono i centri di eccellenza presenti in Friuli Venezia Giulia, anche in chiave dell'importante appuntamento con l'EuroScience Open Forum (Esof) che, nel 2020, si svolgerà a Trieste coinvolgendo l'intera regione. ARC/FC/ep