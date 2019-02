Rifiuti: Scoccimarro: 2020 anno della svolta "plastic free"

Trieste, 5 feb - "La Regione, in linea con la crescente sensibilità ambientale a livello globale e con il supporto dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente Arpa Fvg, ha condiviso con tutti i soggetti incaricati della raccolta e gestione dei rifiuti urbani la volontà di fare del 2020 l'anno della svolta 'plastic free': un obiettivo che prenderà corpo attraverso progetti di comunicazione per sviluppare la consapevolezza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo in primo luogo gli istituti scolastici e il mondo dello sport."Lo ha annunciato l'assessore regionale ad Ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, a margine dell'odierno incontro con i rappresentanti di Isontina Ambiente, A&T 2000, AcegasApsAmga, Ambiente Servizi, UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Gea, Net, UTI della Carnia, Snua e Mtf."Stella polare del mio mandato è avere un Friuli Venezia Giulia a rifiuti zero. Per questo, nella legge di stabilità 2019 - ha ricordato Scoccimarro - abbiamo messo a disposizione importanti finanziamenti atti a promuovere progetti di rigenerazione, riuso e riciclo e abbiamo inteso dare vita a iniziative di divulgazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, sul risparmio energetico e sull'economia circolare.""In collaborazione con gli enti gestori, che già si adoperano per veicolare ai propri clienti informazioni mirate, si è dunque stabilito di predisporre una capillare campagna informativa volta a rendere i giovani protagonisti di una nuova stagione di sensibilità ambientale", ha precisato l'assessore, ricordando le numeroso realtà italiane in cui bambini e ragazzi correggono comportamenti sbagliati dei genitori grazie agli insegnamenti ricevuti a scuola."Sarà una comunicazione a 360 gradi - ha proseguito - sviluppata non solo nelle modalità tradizionali, ma anche con interventi diretti nelle aule scolastiche e in collaborazione con le società sportive, nella prospettiva di mettere al bando al più presto l'uso delle plastiche e di favorire l'impiego di contenitori in vetro e di piatti e posate compostabili.""Una vera e propria rivoluzione culturale - ha concluso Scoccimarro - alla quale guardiamo con fiducia per il bene del territorio e delle future generazioni." ARC/DFD