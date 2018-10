Rischio idrogeologico: Scoccimarro, prosegue piano di manutenzioni

Udine, 5 ottobre - "Il rischio idrogeologico si previene principalmente con un piano di manutenzioni ordinarie. Per questo abbiamo assegnato risorse al Consorzio di Bonifica pianura friulana per alcuni interventi puntuali che incidono sul controllo delle piene".Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, commentando le delibere della Giunta regionale con cui oggi sono state assegnate risorse per 230 mila euro al Consorzio di bonifica pianura friulana per interventi di manutenzione a micro invasi di laminazione delle piene d'acqua.Nello specifico, 150 mila euro serviranno alla manutenzione e sorveglianza della diga sul Rio Rivolo in comune di Buttrio, altri 80 mila euro andranno alla gestione del canale scolmatore dal torrente Corno al fiume Tagliamento, nei comuni di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli. ARC/SSA