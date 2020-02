Risorse agricole: 4/02 al via a Ud della consultazione Psr Fvg 2014-20

Udine, 1 feb - "L'agricoltura e il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia verso il 2030" è il titolo del primo appuntamento, in programma a Udine il 4 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 nell'auditorium della Regione, che segna l'avvio del percorso di consultazione locale che sarà sviluppato dal Psr Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del FVG.Per la prima volta le consultazioni online attraverso il portale che sarà presentato a Udine saranno pubbliche e daranno modo di valutare l'approccio e la percezione delle evoluzioni del mondo rurale anche da parte di chi non appartiene al settore.Ad aprire i lavori sarà l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna, Stefano Zannier."Le attività del comparto agricolo e forestale sono strettamente connesse al territorio e incidono sulla vita di tutte le persone che vi abitano e dunque questo incontro - anticipa Zannier - sarà un'occasione importante per confrontarci sulle specificità che andranno riconosciute nella costruzione dei vari strumenti di sostegno, a partire da quelli che impiegano fondi europei e per i quali è prevista un'impostazione completamente diversa per il prossimo settennio e che rischia di minare il ruolo attivo delle Regioni in una materia di cui sono titolari per Costituzione, oltre che appiattire le politiche di intervento su livelli minimi comuni".Dopo l'introduzione dell'assessore, seguirà la relazione dell'Autorità di Gestione del Psr, Karen Miniutti, sullo stato del Psr FVG 14-20."In un periodo di transizione verso il nuovo periodo di programmazione europea - spiega Miniutti - ci mettiamo in ascolto per il mondo rurale, lungo un percorso di confronto e condivisione con i soggetti istituzionali, gli addetti di settore e l'intera popolazione per analizzare il quadro presente e delineare le prospettive future del comparto agricolo, agroalimentare e forestale regionale e del mondo rurale più in generale".Seguiranno, tra gli altri, gli interventi di Giuseppe Blasi, capo dipartimento del Ministero politiche agricole, alimentari, forestali sulla PAC 21-27, il Piano strategico nazionale e la sfida della nuova governance, e di Alessandro Monteleone, del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria di Roma sull'analisi e gli strumenti metodologici per il Piano strategico nazionale. ARC/Com/EP/pph