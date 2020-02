Risorse agricole: Psr, consultazione online aperta a tutti fino a 4/3

Udine, 17 feb - Prosegue fino al 4 marzo la consultazione online sul portale www.svilupporurale2030fvg.it lanciata il 4 febbraio scorso in occasione dell'evento "L'Agricoltura e il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia verso il 2030" svoltosi nell'auditorium della Regione a Udine.Per la prima volta, spiega l'Autorità di Gestione (AdG) del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 del FVG, Karen Miniutti, le consultazioni online attraverso il portale dedicato sono pubbliche; consentiranno di valutare l'approccio e la percezione delle evoluzioni dell'agricoltura e del mondo rurale anche da parte di chi non appartiene al settore.Il questionario on line si affianca ai tavoli tecnici di consultazione che partiranno la prossima settimana e che vedranno coinvolti i membri del Comitato di Sorveglianza del Psr. Le risultanze di tutte le consultazioni verranno poi analizzate per delineare i fabbisogni del territorio e le possibili linee di azione e tali dati saranno poi portati ai tavoli nazionali sui quali l'AdG è già impegnata da alcuni mesi.La Regione, rende noto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, ittiche e forestali, ritiene importante che gli imprenditori agricoli e forestali, le loro rappresentanze associative e tutti gli operatori dello sviluppo rurale, ma anche tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia abbiamo la possibilità, compilando il questionario online, di essere protagonisti del dibattito in corso attraverso un percorso partecipato che arriva per la prima volta a coinvolgere ogni singolo corregionale il quale abbia voglia di esprimere il suo parere su temi così delicati per il futuro. ARC/Com/EP/gg