Risorse agricole: Zannier, stock aggiuntivo carburante uso irrigazione

Udine, 25 ago - "Considerato che nei mesi di luglio e agosto l'andamento climatico in regione è stato caratterizzato da temperature superiori alle medie stagionali e siccità che ha imposto agli agricoltori un utilizzo massivo di carburante per mettere in azione gli impianti di irrigazione, la Regione ritiene necessario concedere uno stock aggiuntivo a cui gli operatori del comparto potranno a breve accedere".Lo annuncia l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier in merito alla delibera approvata dalla Giunta regionale che determina in 50 litri di gasolio/ettaro il quantitativo di carburante da impiegare a titolo di supplemento e ricostituzione delle scorte per la voce irrigazione di una serie di colture.In particolare, mais e sorgo e grano saraceno; mais e sorgo di secondo raccolto e proteoleaginose; soia di secondo raccolto; ortive da pieno campo; lattuga-insalate-radicchi; piante da fibra; zolle erbose-prato pronto e vivai.La Regione ha stabilito che l'assegnazione su richiesta dalle aziende agricole del carburante agricolo agevolato a titolo di supplemento sia fatta esclusivamente con riferimento a queste colture per le superfici coltivate di una ottantina comuni nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia. ARC/EP