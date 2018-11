Risorse ittiche: Zannier, Comitato centrale nelle nostre scelte

Pesca sportiva: inserite in calendario specifiche per sicurezzaUdine, 31 ott - "Un confronto positivo con i componenti del Comitato ittico anche su posizioni diverse per trovare soluzioni condivise in un'ottica di collaborazione".Lo ha dichiarato l'assessore alle Risorse ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, che ha preso parte oggi alla seduta del Comitato ittico, organo consultivo finalizzato a supportare l'Ente tutela patrimonio ittico (Etpi) della Regione.Il confronto odierno si è tenuto sul calendario di pesca sportiva per il 2019 nel quale sono state discusse alcune proposte di modifica, incluse quelle relative alla misura di varie specie e l'inserimento della Aguglia e dell'Orata nell'elenco delle specie utilizzabili con esca.Nella seduta è stato inoltre deciso di inserire nel calendario alcune specifiche legate alle comunicazioni per la sicurezza del pescatore, ovvero vengono integrate le avvertenze per l'esercizio della pesca quali ad esempio il mantenimento del pescatore della distanza dal ciglio dei canali consortili, dalle opere di derivazione quali prese e scarichi di centrali idroelettriche.Viene infine inserito il divieto di pasturare e deporre l'esca con l'utilizzo della ciambella o di natanti anche comandati a distanza esercitando poi la pesca dalla riva.Zannier ha sottolineato l'intenzione di coinvolgere in modo ampio il Comitato anche su atti e provvedimenti per i quali la legge non ne richiederebbe il parere e la volontà di portare avanti la modalità concertativa "perché - ha affermato - gli apporti conoscitivi e di esperienza servono per migliorare il sistema".L'assessore ha poi voluto rimarcare la necessità di verificare la funzionalità dell'assetto della governance dell'Etpi, prima di compiere delle scelte di modifica dell'attuale normativa 42/2017.Viene infine inserito il divieto di pasturare e deporre l'esca con l'utilizzo della ciambella o di natanti anche comandati a distanza esercitando poi la pesca dalla riva. ARC/LP/fc