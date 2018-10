Risorse ittiche: Zannier, insediato nuovo comitato consultivo

Riproposto per il 2019 lo stesso calendario di pesca sportivaUdine, 24 ott - Si è insediato nei giorni scorsi il ricostituito Comitato ittico, organo consultivo finalizzato a supportare l'Ente tutela patrimonio ittico (Etpi) della Regione."Sono molto soddisfatto della sinergia e del clima collaborativo che si sono creati fra i vari portatori di interesse", ha dichiarato l'assessore alle Risorse ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, che ha preso parte alla seduta di insediamento svoltasi a Udine.L'assessore attende ora di poter avere "maggiori elementi per definire le attività future e conoscere le auspicate novità previste a livello ministeriale in materia di pesca e itticoltura".Il Comitato da supporto all'Epti nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico-scientifiche e proposte provenienti da addetti ai lavori coinvolti nel dare attuazione alle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.Nella prima seduta è stato deciso di riproporre per il 2019 lo stesso calendario per la pesca sportiva del 2018, integrando la disciplina della pesca anche per il comune di Sappada e adeguando le disposizioni sulla gestione di alcune specie esotiche invasive quali, ad esempio, il Gambero rosso della Louisiana e la Pseudorasbora.Altre previsioni ampliano la tutela dell'anguilla, di cui al piano regionale di gestione della specie, includendo i nuovi siti di ripopolamento.Il Comitato ha infine proposto di mantenere invariati, rispetto al 2018, i canoni per le licenze e le autorizzazioni per la pesca sportiva per l'anno 2019. ARC/SSA/