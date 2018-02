Risparmio energetico: Regione Fvg aderisce a M'illumino di meno 2018

Trieste, 22 feb - Anche quest'anno la Regione Friuli Venezia Giulia aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno", la giornata del risparmio energetico promossa dal programma di Rai Radiodue "Caterpillar", che coinvolgerà tutta Italia domani, venerdì 23 febbraio.Analogamente a quanto accaduto lo scorso anno domani caleranno le luci sui siti e sui palazzi istituzionali più rappresentativi, con l'obiettivo di sottolineare l'importanza di un uso dell'energia ambientamento sostenibile.Il programma dell'Amministrazione regionale per la giornata di domani prevede lo spegnimento dalle 17.30 alle 19.00 delle luci esterne delle proprie sedi principali. Nel dettaglio:- a Trieste in piazza Unità d'Italia, che ospita la Presidenza della Regione, e in piazza Oberdan, sede del Consiglio regionale - a Gorizia in via Roma e corso Italia - a Tolmezzo in via Linussio - a Udine in via Sabbadini 31 - a Pordenone in piazza Ospedale Vecchio, largo San Giorgio e via Oberdan.Per la Regione si tratta di un momento importante di partecipazione e di sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico, per favorire l'adozione di comportamenti quotidiani maggiormente responsabili.Rispettare nella vita di tutti i giorni il decalogo proposto da "M'illumino di meno", ovvero in particolare spegnere le luci quando non servono, a casa e in ufficio, andare al lavoro a piedi o in bicicletta, abbassare il riscaldamento anziché aprire le finestre significa dare luce alla lotta allo spreco e al rispetto della natura. ARC/PPD