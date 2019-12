RurArt: Campo Dall'Orto presentato da Regione Fvg vince contest 2019

Udine, 17 dic - L'artista Mattia Campo Dall'Orto, originario di Monfalcon, presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha vinto il contest promosso della Rete rurale nazionale "RurArt 2019. Forme di comunicazione contemporanea raccontano l'agricoltura sostenibile".Mattia Campo Dall'Orto, presentato dal Friuli Venezia Giulia, si è classificato primo davanti agli altri quattro artisti selezionati a livello italiano: Riccardo Buonafede (Molise), Francesco Perotto (Piemonte), Diego Mizzoni (Valle d'Aosta) e Morden Gore (Marche).Il bozzetto con cui lo street artist ha conquistato il primo posto in classifica s'intitola "Dialogus". L'opera rappresenta il rapporto di osservazione, studio e dialogo dell'uomo nei confronti della natura, un libro che va scoperto e nel quale s'inserisce la storia stessa dell'umanità."Abbiamo presentato con convinzione questo artista perché ci ha colpito fin da subito e siamo molto soddisfatti e anche orgogliosi di questa vittoria - commenta l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, Karen Miniutti -: è davvero l'espressione di un territorio ricco di bellezza, di risorse umane, di ingegno e capace di far emergere e di valorizzare i propri talenti".L'evento #Rurart2019 ha avuto l'obiettivo di valorizzare presso il grande pubblico l'impatto degli interventi dello sviluppo rurale. In quel contesto è prevista sia la divulgazione dei progetti di maggiore interesse segnalati dal partenariato e sostenuti nell'ambito dei Psr 2014-20 in Italia, sia una cerimonia di premiazione delle opere realizzate dal vivo da cinque artisti di strada, preventivamente selezionati a livello regionale, sul tema dell'agricoltura sostenibile nel contesto dei Psr 2014-20.A premiare il vincitore è stato ieri sera a palazzo Velli Expo di Roma Giuseppe L'Abate, sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali. ARC/Com/ep