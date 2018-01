Salute: a marzo le pillole di movimento per diffondere attività fisica

Trieste, 19 gen - Diffondere a una porzione sempre più ampia della popolazione i principi e i benefici di una regolare attività fisica.Questo l'obiettivo del convegno 'Movimento, farmaco di salute', che è stato organizzato dalla Regione nel quadro del Piano della prevenzione, con la collaborazione dell'associazione Lunga vita attiva, e che ha coinvolto medici di famiglia, professionisti sanitari e associazioni sportive.Sono molti gli studi - è stato ricordato - che dimostrano come il movimento e lo sport possano garantire benessere fisico e psichico, aumentando la probabilità di vivere più a lungo e in salute.Il convegno, oltre a permettere la condivisione di buone pratiche tra i medici, è stata l'occasione anche per presentare le 'pillole di movimento', stampati che verranno distribuiti nel mese di marzo a Trieste, nelle farmacie e negli ambulatori dei medici di famiglia aderenti all'iniziativa e che daranno diritto, previa prenotazione telefonica, a provare una sessione gratuita di una fra le discipline considerate più adatte per un approccio salutare al movimento: nuoto e acquafitness, ginnastica dolce, nordic walking, yoga, tai chi quan, danza, equitazione. ARC