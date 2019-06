Salute: al via campagna comunicazione fascicolo sanitario elettronico

Fedriga e Riccardi lanciano un'iniziativa capillare su tutto il Fvg e annunciano la nuova appTrieste, 26 giu - Partirà domenica 30 giugno la campagna di comunicazione di Sesamo (Servizi salute in mobilità): un'azione capillare che - attraverso l'utilizzo di quotidiani, periodici, televisioni e radio - sottolineerà ai cittadini del Friuli Venezia Giulia le opportunità legate all'iscrizione al nuovo portale ideato da Regione e Insiel.Caratteristica del servizio è l'uniformazione dei flussi informativi, con l'obiettivo da un lato di consentire all'utente di accedere in tempo reale alla propria cartella clinica e, dall'altro, di rendere fruibili alle strutture sanitarie tutti i dati del paziente, a prescindere dai luoghi in cui sono state erogate le singole prestazioni."Una soluzione - spiega il governatore Massimiliano Fedriga - che incrocia, ottimizzandole, le esigenze delle persone con quelle del sistema sanitario regionale e che ridurrà quegli sprechi che, sotto forma di doppioni negli esami diagnostici o analisi ravvicinate, contribuiscono ad appesantire i bilanci e congestionare le liste d'attesa."La funzionalità di Sesamo non si limita tuttavia al solo fascicolo sanitario, ma propone un ampio ventaglio di servizi utili per i cittadini: tra questi, la verifica dei tempi di attesa, la prenotazione e l'annullamento delle prestazioni, il pagamento dei ticket, la visualizzazione dei referti online, le istruzioni d'uso dei farmaci e la geolocalizzazione delle guardie mediche e delle farmacie aperte.C'è però un'altra novità rilevante. Dal 1 luglio, Sesamo sarà anche disponibile in versione "mobile": un'app compatibile con i sistemi operativi Android e iOS, mirata a incrementare le potenzialità di un servizio che vuole affermarsi quale inseparabile strumento di accesso alla sanità per tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia."Stiamo inaugurando un approccio integrato al tema della salute pubblica - commenta il vicegovernatore Riccardo Riccardi - che non si pone più come la sommatoria di interventi individuali ma, ben oltre, come un sistema capace di rispondere alle necessità del territorio in maniera compatta e incisiva, valorizzando le specializzazioni e contenendo i costi."L'iscrizione a Sesamo si può effettuare attraverso il sito www.sesamo.sanita.fvg.it o scaricando l'app "Sesamo FSE" negli store. Per informazioni, è attivo il numero 0432-223555. ARC/DFD