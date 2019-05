Salute: Conti in ordine, ok a premialità dipendenti

Dopo anni di perdite, l'Amministrazione è riuscita a rimettere in ordine i conti del Servizio sanitario regionale; il primo effetto di questo importante risultato sarà dunque il riconoscimento delle premialita al personale che in passato, a causa dei disavanzi, non erano state corrisposte. Sempre nella prospettiva di riqualificare la spesa, è stato inoltre avviato il lavoro che porterà la gestione accentrata della spesa nell'azienda holding, consentendo il controllo e l'andamento coerente di costi e prestazioni.Lo ha dichiarato il vicegovernatore e assessore alla Salute a commento dei risultati di esercizio del Servizio sanitario regionale.Il nostro obiettivo - ha continuato la Regione - non sono i tagli, considerato che abbiamo garantito tutte le risorse anche per il 2019, ma la graduale ed equilibrata redistribuzione delle risorse tra i diversi livelli e tipologie di prestazioni, le quali dovranno rispondere a bisogni di salute che negli anni si sono modificati a causa di un'evoluzione clinica nei confronti di una società fortunatamente più longeva ma con l'esigenza di risposte sociosanitarie integrate più ampie.I prossimi passi, indicati come fondamentali dall'Esecutivo, riguardano la riorganizzazione del sistema emergenza-urgenza e, nei prossimi mesi, l'individuazione dei direttori generali: un passo, quest'ultimo, che consentirà di perfezionare il riassetto della governance, introducendo perimetri più coerenti con i flussi delle persone.Importante è infine, nelle parole del vicegovernatore, l'asse tecnologico che, con l'avvio di Sesamo (il portale della salute), mira a ridurre i disagi dei cittadini. ARC/DFD