Salute: corso formazione manageriale aspiranti dirigenti medici

Trieste, 16 feb - La Regione promuove un corso di formazione manageriale per dirigenti medici.Lo stabilisce una delibera, approvata oggi dalla Giunta regionale, con cui l'Amministrazione, nell'ambito dell'accordo nazionale tra il ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha affidato l'organizzazione e la gestione del corso all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano (Cro).Il Cro di Aviano, in qualità di ente già operante nel campo della formazione e provider di formazione ed educazione continua in medicina, accreditato nel sistema regionale ed inserito all'albo regionale, gestirà il corso e sarà responsabile, al termine delle procedure di superamento dei colloqui finali, di stilare l'elenco dei partecipanti che avranno ottenuto la qualifica.La frequenza al corso, di 128 ore con oneri di iscrizione a carico dei partecipanti, sarà valida se non saranno registrate assenze per un numero di ore superiori al 20% delle ore totali previste.A chi supererà l'esame finale sarà riconosciuto il requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.La direzione regionale Salute dovrà definire, con apposito atto amministrativo, gli elementi specifici e di dettaglio (compresa la composizione del board scientifico, il programma didattico, il numero di edizioni, le modalità di selezione dei candidati, gli oneri a carico dei partecipanti a totale copertura dei costi, la commissione di valutazione finale) sulla base di quanto previsto dall'accordo nazionale. ARC/SSA/fc