Salute: Cro partner progetto Interreg su modello cure oncologiche

Aviano, 22 gen - Il progetto riguardante la creazione di un modello transnazionale per le cure oncologiche centrate sul paziente sono un valore aggiunto per il Friuli Venezia Giulia, che all'attenzione nei confronti del malato ha incentrato il proprio modello di riorganizzazione del settore sanitario. Ne è convinta la Regione che quest'oggi ad Aviano, con la presenza dell'assessore alla Salute, ha partecipato all'avvio dei lavori del progetto "Intent" sostenuto dall'Unione europea attraverso i fondi Interreg.L'attività, coordinata dallo IOV di Padova, coinvolge - oltre al Cro - anche anche attori internazionali quali il Centro oncologico nazionale di Budapest, l'agenzia per la Salute pubblica di Lubiana e l'Università di Brno. Lo studio, che interesserà un migliaio tra pazienti e familiari di persone affette da patologie tumorali, intende definire un modello di cura transfrontaliera centrato, appunto, sul paziente. L'incontro, che proseguirà anche nella giornata di domani, consentirà al comitato direttivo del progetto di discutere e approvare gli obiettivi e la metodologia dello studio comparativo sui modelli di assistenza esistenti nelle realtà che partecipano all'iniziativa.Per la Regione è motivo di orgoglio il fatto che il Centro di riferimento oncologico di Aviano sia stato inserito quale partner di questa importante attività. Ciò certifica infatti la qualità del lavoro svolto da una struttura che sa coniugare ricerca ed assistenza avendo sempre chiaro che l'obiettivo della propria attività è il paziente.In campo sanitario la Regione finanzia con propri fondi la ricerca, in quanto quest'ultima - quando si coniuga all'assistenza - può dare il proprio positivo contributo per migliorare la qualità di vita dei cittadini. ARC/AL/ppd