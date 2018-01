Salute: disabilità, Piccolo Cottolengo struttura specializzata

Santa Maria la Longa, 26 gen - Un convegno per individuare un percorso efficace e dare risposte concrete alle esigenze specifiche delle disabilità, in una società che sta cambiando, e consentire alla Regione di mantenere l'attenzione che ha sempre prestato per questo ambito della salute e dell'assistenza, si è svolto a Santa Maria la Longa, al Piccolo Cottolengo Friulano di Don Orione.Aveva infatti per tema 'Disabilità grave, qualità di vita e salute: quale modello organizzativo', era rivolto agli operatori sanitari, e ha consentito di raccogliere suggerimenti, proposte, di ascoltare problematiche, orientate ad assicurare assistenza in particolare alle persone che, accanto alla disabilità, presentano anche significative problematiche di salute.Presente l'assessore regionale alla Salute, è stata ribadita l'importanza della struttura assistenziale di Santa Maria la Longa, tra l'altro considerata di eccellenza per la qualità dei servizi e dei metodi che la caratterizzano.La Regione investe da sempre nel welfare e nella disabilità notevoli risorse.In un sistema integrato che si fonda su una legge di vent'anni fa, ma va sempre di più verso l'integrazione e l'inclusione.E si sta orientando verso un'offerta per il bisogno di salute e di assistenza sempre più mirata ai diversi bisogni della disabilità e della persona.La disabilità ha infatti diversi livelli di esigenze, e la valutazione è il primo passo per comprendere il livello di bisogno.E il Piccolo Cottolengo Friulano Don Orione si può candidare per dare risposta a una tipologia specifica della disabilità.Oggi, anche le persone disabili invecchiano di più, essendosi prolungata l'aspettativa di vita, e occorre adeguare le risposte al bisogno di salute che è in cambiamento.Nel Friuli Venezia Giulia vi sono strutture che danno risposte adeguate alle esigenze, e la Regione sta procedendo a una ricognizione complessiva per dettare le regole, e riscrivere un percorso corretto e mirato, per poter mantenere l'attenzione sempre prestata a chi ne ha bisogno. ARC/CM