Salute, Eugenio Possamai commissario all'Azienda Friuli occidentale

Trieste, 30 mag - Eugenio Possamai, attuale direttore Approvvigionamenti, economato e logistica dell'Ircss Cro di Aviano, è il nuovo commissario straordinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n.5 "Friuli occidentale. Lo ha nominato oggi la Giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi.Possamai, laurea in giurisprudenza a Padova, specializzazione post-universitaria in Discipline del Lavoro, conseguita presso l'Università degli Studi di Parma, solide competenze ed esperienze maturate nei precedenti incarichi (tra cui il Burlo Garofolo, Istituto superiore di sanità, Aziende sanitarie n.7 e n. 12 del Veneto, Istituto oncologico del Veneto di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova) assumerà l'incarico il prossimo 10 giugno e lo manterrà fino alla nomina del direttore generale, che dovrà comunque avvenire entro la fine dell'anno. ARC/PPD