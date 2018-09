Salute: Fedriga, annunciata a Cisint nomina primario Anestesia

Riccardi, sarà firmato domani decreto nomina GobbatoUdine, 24 set - Questa mattina il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore e assessore alla Salute Riccardo Riccardi hanno incontrato il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint per annunciarle la nomina del nuovo direttore della Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale San Polo."Stiamo dando risposte concrete alla realtà del Servizio sanitario regionale. In pochi mesi, in modo puntuale", hanno commentato Fedriga e Riccardi alla fine dell'incontro.Il decreto di nomina sarà firmato domani mattina e dichiarerà Pier Eugenio Gobbato primo classificato della selezione per la quale erano state presentate dieci domande e in sei si erano presentati a colloquio. Gobbato, come il secondo e il terzo classificato, fanno parte dell'organico dell'Ospedale San Polo.Accanto alle soluzioni per il riassesto dell'organico della sanità regionale, come hanno ricordato il presidente e l'assessore alla Salute, in questo momento si sta attuando l'analisi dello stato dell'arte dei Pronto soccorso, per trovare una soluzione ai congestionamenti verificatesi di alcune strutture. L'ipotesi che si fa avanti è quella del coinvolgimento dei Medici di Continuità assistenziale nella gestione dei codici verdi e bianchi."L'armonizzazione dei tempi di attesa con le necessità dei pazienti che accedono ai Pronto soccorso è un tema urgente ma al contempo complesso. Per questo - hanno ricordato Fedriga e Riccardi - abbiamo bisogno di raffronti e ipotesi per predisporre soluzioni efficaci a questo fenomeno". ARC/COM/ep