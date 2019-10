Salute: Fedriga, netto miglioramento della spesa per servizi efficaci

Trieste, 24 ott - "Il ddl sulle misure finanziarie approvato dal Consiglio regionale registra un cambio di passo sulla sanità: il lavoro da fare è ancora tantissimo, ma c'è stato un netto miglioramento, come documentato dalla crescita degli investimenti e dal contenimento della spesa".Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando l'esito della seduta di ieri dell'Assemblea regionale, dedicata a norme che, ha spiegato il governatore, "hanno permesso di affinare il bilancio rispetto agli avanzi a disposizione. Per quanto riguarda la sanità, il miglioramento è visibile anche nell'andamento della spesa, il cui incremento passa dai 112 milioni del 2018 ai 41 di quest'anno"."Raddoppiare la quota destinata agli investimenti e tenere sotto controllo le uscite - ha aggiunto Fedriga - significa lavorare per una sanità che non taglia i servizi ma ne eroga di più efficaci a vantaggio dei cittadini. L'attenzione - ha concluso il governatore - è massima ed è sempre dovuta perché stiamo parlando di soldi pubblici e quindi di risorse che non vanno sperperate". ARC/PPH/fc