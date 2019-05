Salute mentale: confronto serve a dare risposte migliori ai cittadini

Zugliano (Ud), 11 mag - Il sistema della salute mentale con le sue strutture sul territorio risponde ai bisogni dei pazienti e alle loro famiglie? È al loro fianco oppure non offre più riscontri adeguati? I nostri modelli organizzativi sono ancora attuali quando dividono gli strumenti e l'organizzazione legati alla salute mentale dagli altri servizi che si preoccupano di fenomeni sociali? E ancora, esiste un confine delle diverse fragilità della persona?Sono questi gli interrogativi che l'Amministrazione regionale, rappresentata dal vicegovernatore con delega alla Salute, ha posto oggi, al centro Balducci a Zugliano, durante la conferenza nazionale per la salute mentale e sui quali ha sottolineato la necessità di compiere degli approfondimenti attraverso confronti aperti con tutti i portatori di interesse.Si tratta di quesiti volti a comprendere lo stato dell'arte e le condizioni di miglioramento attraverso analisi critiche dell'esistente. L'obiettivo non è cancellare quello che è stato costruito nel passato ma verificarne l'attualità e l'adeguatezza. Al centro restano i bisogni dell'utenza, i rapporti fra gli attori della salute mentale, il funzionamento dei servizi, le esigenze delle associazioni dei familiari e le politiche di salute mentale.Per la Regione, uno dei nodi da sciogliere riguarda la presa in carico della persona con problemi di salute mentale in una situazione nella quale la fragilità è sempre più diffusa e permeante; in questo contesto diventa indispensabile interrogarsi su funzione, distribuzione e caratteristiche dei centri di salute mentale. A ciò si aggiunge la necessità di lavorare sul rapporto fra diagnosi, cura e servizi territoriali.L'attenzione e l'impegno della Regione sul tema restano puntuali e l'obiettivo rimane quello di dare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini, se serve, anche compiendo delle piccole variazioni nel dare risposte alla fragilità per aspettarci a lungo termine, delle importanti ricadute positive nel sistema. ARC/LP/fc