Salute: Regione incontra Ordini dei medici su pianificazione

Udine, 6 mag - La Regione ha incontrato oggi a Udine i presidenti dei quattro Ordini dei medici del Friuli Venezia Giulia per avviare il confronto sul tema della pianificazione. Tra i primi documenti a cui l'amministrazione regionale dovrà mettere mano vi sono il protocollo tra Università e Aziende ospedaliere di Udine e Trieste e il Piano dell'emergenza-urgenza.Nell'occasione il vicegovernatore con delega alla Salute ha chiesto ai rappresentanti degli Ordini di segnalare i punti ritenuti più importanti e il metodo migliore per avviare il percorso di revisione sui contenuti dell'appropriatezza della legge 17/2014 sul riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.I presidenti Maurizio Rocco (Udine), Roberta Chersevani (Gorizia), Dino Trento (Trieste), Guido Lucchini (Pordenone), dopo aver dimostrato apprezzamento per l'approccio che ha promosso un confronto diretto tra la parte ordinistica e l'amministrazione regionale, hanno fatto emergere la necessità di una visione complessiva, segnalando anche le criticità puntuali di alcuni settori, e hanno convenuto sull'opportunità di stilare un documento di sintesi che sarà presentato alla Regione quanto prima possibile. ARC/EP/ppd