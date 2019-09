Salute: Riccardi, 1,4 mln di investimenti green per ospedale Pordenone

Trieste, 27 set - La Regione investe oltre 1,4 milioni di euro nell'efficientamento energetico nel nuovo ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone che, una volta ultimato, avrà un ridotto consumo energetico e risulterà maggiormente ecocompatibile.La Giunta regionale, su indicazione del vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha approvato una delibera che consente l'impiego delle risorse derivanti dal ribasso d'asta del precedente progetto già finanziato e in corso di esecuzione, il quale prevede la realizzazione della centrale tecnologica del hub ospedaliero pordenonese e opere edili e impiantistiche finalizzate proprio all'efficientamento energetico."L'intervento avviato all'ospedale di Pordenone permetterà di dotare la città e il Friuli Venezia Giulia di una struttura all'avanguardia anche sotto il profilo ambientale e del risparmio energetico - ha spiegato Riccardi -. Si tratta di un tema al quale l'amministrazione regionale pone grande attenzione: questi investimenti consentiranno di effettuare notevoli risparmi suoi costi di gestione dell'hub sanitario, tutelando così l'ambiente e riducendo le emissioni di CO2".I fondi rientrano nel piano finanziario del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) 2014- 2020 e comprendono una quota del 50 per cento di origine comunitaria (708.262,49 euro), del 35 per cento nazionale (495.783,75 euro) e del 15 per cento regionale (212.478,76 euro). ARC/MA/ep