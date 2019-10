Salute: Riccardi, 4 mln euro per lavori ospedali Palmanova e Latisana

Trieste, 15 ott - Ammontano a poco meno di 4 milioni di euro gli investimenti stanziati dalla Azienda Sanitaria 2 per la riqualificazione energetica del presidio ospedaliero di Palmanova-Latisana che, con l'approvazione del progetto esecutivo di questi giorni, a breve prenderanno il via intervenendo in ciascuno dei due stabilimenti."Nell'ambito della convenzione Consip Mies 2 - ha spiegato il vicegovernatore Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi - è stato approvato il piano esecutivo degli interventi destinati al presidio ospedaliero di Palmanova-Latisana. Si tratta di lavori per l'efficientamento energetico delle strutture che prevedono un ammontare di quasi 2,5 milioni di euro per lo stabilimento di Palmanova e di 1,5 milioni di euro per quello di Latisana".I lavori di riqualificazione, che consistono principalmente nella realizzazione della cogenerazione nei due ospedali e l'esecuzione della coibentazione a cappotto di alcuni edifici dell'ospedale di Palmanova, oltre a puntuali interventi di efficientamento energetico, sono in fase di preparazione e la loro esecuzione è prevista entro l'anno, salvo la necessità di alcuni ulteriori mesi di lavorazione eventualmente indotti da avverse condizioni climatiche.Unica lavorazione impattante sull'attività sanitaria è la sostituzione di serramenti a Palmanova, per la quale saranno concordati con la direzione ospedaliera precisi tempi e modalità di esecuzione."Si tratta di un ulteriore segnale di attenzione verso il presidio della salute nella Bassa Friulana - ha sottolineato Riccardi - che dimostra ancora una volta quanto fossero infondate le voci diffuse in particolare sull'ospedale di Palmanova. Non si adegua alle norme di rispetto ambientale - ha concluso il vicegovernatore - un ospedale per poi chiuderlo o per svilirne la funzione e la capacità di dare risposte al suo territorio". ARC/COM/fc